Хлеб в России изменят впервые за 40 лет

К слову, прежний ГОСТ на хлеб был актуален с 1986 года и в течение 40 лет не менялся. Ранее сообщалось, что ГОСТ обновлен на чипсы. Из продажи исчезнут коричневые чипсы, лишняя крошка в пачке и вводящие в заблуждение надписи.