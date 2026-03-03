Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть до $100 из-за Ормузского пролива

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал резкий скачок цен на энергоносители на фоне закрытия Ормузского пролива. В своём посте в соцсети X он заявил, что нефть может подорожать до $100 за баррель и выше, а цены на природный газ вырастут вдвое.