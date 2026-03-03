Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть до $100 из-за Ормузского пролива

«ЕС будет следить за этой ситуацией», — добавил Дмитриев, комментируя последствия возможной блокады ключевого маршрута поставок энергоресурсов.
Ранее советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил уничтожить любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Как сообщает Maritime News, формальной блокады нет, но рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из‑за угроз безопасности.
