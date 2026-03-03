Москва
Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть до $100 из-за Ормузского пролива

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал резкий скачок цен на энергоносители на фоне закрытия Ормузского пролива. В своём посте в соцсети X он заявил, что нефть может подорожать до $100 за баррель и выше, а цены на природный газ вырастут вдвое.

«ЕС будет следить за этой ситуацией», — добавил Дмитриев, комментируя последствия возможной блокады ключевого маршрута поставок энергоресурсов.

Ранее советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил уничтожить любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Как сообщает Maritime News, формальной блокады нет, но рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из‑за угроз безопасности.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

