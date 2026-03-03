Два года без горячей воды: Александр Бастрыкин потребовал найти причину коммунальной проблемы в Чебаркуле

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела в Чебаркуле.
Дело появилось из-за проблем с водоснабжением в многоквартирном доме, который находится на территории санатория «Лесная сказка». Горячей воды там нет с 2024 года.
Чебаркульцы в суде добились решения о возобновлении горячего водоснабжения. Но это решение так и не исполнили.
Как пояснили в пресс-центре Следственного комитета, горожане отправили жалобу в ведомство. Теперь Александр Бастрыкин ждет доклад о промежуточных и окончательных итогах расследования от подчиненных из Челябинской области.