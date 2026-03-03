Под Хабаровском упавшие глыбы льда оставили людей без воды и тепла

Об этом сообщили местные жители в соцсетях и Telegram-каналах.
По информации очевидцев, авария произошла утром 2 марта. Сегодня, 3 марта, уже видны её последствия: вместо горячей воды из кранов теперь течёт холодная, а батареи в домах постепенно остывают.
Башня давно покрыта толстым слоем льда и требовала ремонта — летом власти обещали заменить изношенные трубы и промыть фильтры, но работы отложили на весну из-за задержек с оборудованием.
На состояние башни жители посёлка жаловались неоднократно. В декабре прошлого года администрация района осматривала объект и подтвердила необходимость вмешательства.
Люди опасаются полного отключения отопления и ждут оперативного ремонта. Коммунальщики пока не комментируют ситуацию, но жители требуют скорейшего устранения аварии.