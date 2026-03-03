В екатеринбургском аэропорту продолжается отмена рейсов в ОАЭ

Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. В частности, отменены три рейса авиакомпании Air Arabia (два в Шарджу и один в Рас-эль-Хайму). Отменены вылеты двух бортов Flydubai в Дубай. Причина изменений неизвестна.
Примечательно, что в расписании есть рейсы российских авиакомпаний в ОАЭ. На момент публикации время вылета самолетов не корректировалось. Напомним, на фоне военного конфликта США и Израиля с Ираном воздушное пространство над странами Ближнего Востока, включая популярные Объединенные Арабские Эмираты, было закрыто с 28 февраля. Только из ОАЭ не могли вылететь порядка 20 тыс. туристов.
Первые самолеты с российскими гражданами начали прибывать на родину только вечером 2 марта. Сегодня эвакуация туристов из ОАЭ, как ожидается, продолжится.