В екатеринбургском аэропорту продолжается отмена рейсов в ОАЭ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сегодня утром отменен вылет пяти рейсов в Объединенные Арабские Эмираты.

Источник: Freepik

Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. В частности, отменены три рейса авиакомпании Air Arabia (два в Шарджу и один в Рас-эль-Хайму). Отменены вылеты двух бортов Flydubai в Дубай. Причина изменений неизвестна.

Примечательно, что в расписании есть рейсы российских авиакомпаний в ОАЭ. На момент публикации время вылета самолетов не корректировалось. Напомним, на фоне военного конфликта США и Израиля с Ираном воздушное пространство над странами Ближнего Востока, включая популярные Объединенные Арабские Эмираты, было закрыто с 28 февраля. Только из ОАЭ не могли вылететь порядка 20 тыс. туристов.

Первые самолеты с российскими гражданами начали прибывать на родину только вечером 2 марта. Сегодня эвакуация туристов из ОАЭ, как ожидается, продолжится.

