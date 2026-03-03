Рубио пообещал Ирану «еще более суровый» следующий этап операции США и Израиля

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что самые серьезные удары по Ирану еще впереди. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщило The New York Times.
Отвечая на вопросы журналистов в Конгрессе, Рубио отказался раскрывать детали тактики, но подчеркнул, что следующий этап американо-израильской военной операции будет для Тегерана даже тяжелее текущего.
— Самые серьезные удары американскими вооруженными силами еще не нанесены. Следующий этап станет для Ирана даже более суровым, чем нынешний, — сказал госсекретарь в интервью.
Ранее глава Министерства войны США Пит Хегсет отметил, что Вашингтон в ходе операции против Тегерана готов зайти настолько далеко, насколько потребуется для защиты своих интересов.
28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции на территории Ирана. Что известно о начале конфликта — в материале «Вечерней Москвы».
1 марта конфликт продолжился. В результате ударов был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а иранские военные сообщили о поражении авианосца США «Авраам Линкольн». «Вечерняя Москва» рассказала о главных событиях второго дня операции.