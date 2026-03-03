Москва
Цены на авиаперелёты из Дубая выросли до 130 тысяч

Туристы рассказывают о бездействии туроператоров.

Источник: НДН.ИНФО

Цены на авиабилеты из Дубая в Россию резко выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке. Туристка, планирующая вернуться домой с семьей раньше окончания путевки, сообщила РИА Новости, что стоимость перелета на трёх человек, включая грудничка, достигает 360 тысяч рублей. Она хочет отправиться в Новосибирск или Екатеринбург.

После взрывов в Дубае семья решила покинуть страну раньше запланированного срока, который заканчивается 5 марта. Туристка рассказала, что ищет билеты, но их стоимость слишком высока. Она не может спать и постоянно переживает за безопасность своих детей.

Туроператор не может гарантировать вылет и не предлагает изменить дату за доплату. С 28 числа не было никакой информации о возможных изменениях.

В субботу США и Израиль начали наносить удары по объектам Ирана, включая Тегеран. В результате атак есть разрушения и жертвы среди гражданского населения. Иран ответил ударами по Израилю и военным объектам США на Ближнем Востоке.

Татьяна Картавых

