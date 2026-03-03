Цены на авиаперелёты из Дубая выросли до 130 тысяч

Цены на авиабилеты из Дубая в Россию резко выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке. Туристка, планирующая вернуться домой с семьей раньше окончания путевки, сообщила РИА Новости, что стоимость перелета на трёх человек, включая грудничка, достигает 360 тысяч рублей. Она хочет отправиться в Новосибирск или Екатеринбург.
После взрывов в Дубае семья решила покинуть страну раньше запланированного срока, который заканчивается 5 марта. Туристка рассказала, что ищет билеты, но их стоимость слишком высока. Она не может спать и постоянно переживает за безопасность своих детей.
Туроператор не может гарантировать вылет и не предлагает изменить дату за доплату. С 28 числа не было никакой информации о возможных изменениях.
Ранее мы рассказывали, что первый вывозной рейс из Дубая в Новосибирск авиакомпания S7 выполнит 3 марта.
Татьяна Картавых