США готовы к эскалации: Рубио пообещал более жёсткие обстрелы Ирана

Соединённые Штаты намерены усилить удары по Ирану. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. По словам Рубио, операция должна перейти на следующий этап.
«Не буду раскрывать детали наших тактических усилий. Однако самые серьезные удары американскими вооруженными силами еще не нанесены. Следующий этап станет для Ирана даже более суровым, чем нынешний», — сказал Рубио, отвечая на вопросы представителей прессы в Конгрессе США.
Рубио добавил, что Вашингтон действует в Иране в соответствии с законодательством США.
«Следующая фаза для Ирана будет ещё более суровой, чем сейчас», — резюмировал Рубио.
Ранее Трамп признал возможность долгой войны с Ираном.
Также Трамп заявил о возможности отправки сухопутных войск США в Иран. По словам американского лидера, он не боится сделать подобный шаг.
При этом американские СМИ подсчитали, что Трамп стал рекордсменом по военным ударам среди последних лидеров США. Он за год отдал больше приказов об авиаударах, чем Байден за весь срок на посту президента.