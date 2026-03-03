График выплат пособий и пенсий в марте утвердили в Новосибирской области

В Новосибирской области утверждён график социальных выплат на март 2026 года. Первые перечисления начнутся уже с третьего числа, когда банки получат средства для семей с детьми. Именно третьего марта жителям региона будут переведены единое пособие на детей до семнадцати лет и беременным женщинам, выплаты по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей, а также ежемесячные пособия на детей военнослужащих, сообщили в пресс-службе Отделение СФР по Новосибирской области.
Выплаты из средств материнского капитала поступают в банки пятого марта. Для работающих родителей, получающих пособие по уходу за ребёнком до полутора лет, дата сдвинута в связи с праздничным днём: средства будут перечислены не восьмого, а шестого марта. Все эти выплаты производятся за предыдущий месяц, то есть в марте новосибирцы получат пособия за февраль. Исключение составляют лишь те семьи, которым выплата была назначена впервые — им средства поступят в течение пяти рабочих дней после оформления.
Что касается пенсий, Отделение СФР по Новосибирской области перечисляет их на банковские счета по стандартному графику — одиннадцатого и двадцать первого числа каждого месяца. Мартовская пенсия за одиннадцатое число будет выплачена без изменений, а вот выплата за двадцать первое число, выпадающее на субботу, поступит накануне, двадцатого марта. Пенсии, в отличие от большинства пособий, перечисляются за текущий месяц.
Важно помнить, что фактическое зачисление средств на карты и счета зависит от работы конкретного банка, поэтому с вопросами о поступлении денег новосибирцам рекомендуют обращаться в свои кредитные организации. Жители области, получающие пенсии через почту, будут обслуживаться по отдельному графику, утверждённому региональным отделением Почты России, уточнить который можно непосредственно в почтовых отделениях.