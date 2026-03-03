График выплат пособий и пенсий в марте утвердили в Новосибирской области

Выплаты из средств материнского капитала поступают в банки пятого марта. Для работающих родителей, получающих пособие по уходу за ребёнком до полутора лет, дата сдвинута в связи с праздничным днём: средства будут перечислены не восьмого, а шестого марта. Все эти выплаты производятся за предыдущий месяц, то есть в марте новосибирцы получат пособия за февраль. Исключение составляют лишь те семьи, которым выплата была назначена впервые — им средства поступят в течение пяти рабочих дней после оформления.