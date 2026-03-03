Туристов из Новосибирска в ОАЭ предупредили о выезде в аэропорт за 20 минут

НОВОСИБИРСК, 3 марта. /ТАСС/. Туристы из Новосибирска, вернувшиеся из Дубая рассказали, журналистам, что о выезде в аэропорт их предупредили за 20 минут.
«Нам сказали, что через 20 минут выезжаете в аэропорт, мы просто скидали вещи, поехали и сразу прошли всю регистрацию и прошли на посадку», — рассказала одна из туристок, Ирина.
Она добавила, что представители авиакомпании обеспечили вылетающих водой, едой и местами в гостинице, при этом обстановка вокруг была спокойная. «Не так, как в новостях показывали, гораздо спокойнее. Никакой прямой угрозы на нас не было. ПВО работало очень хорошо, ничего на нас не прилетало», — уточнила отдыхающая.
Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Тель-Авива. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.