Трамп: Иран мог получить ядерное оружие три года назад

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 2 марта, в соцсети Truth Social заявил, что его решение выйти из ядерной сделки с Ираном предотвратило появление у Тегерана ядерного оружия. По его словам, это могло случиться еще три года назад.

— Это была самая опасная сделка, в которую мы когда-либо вступали, и если бы ей позволили сохраниться, мир сейчас был бы совсем другим. Вините Барака Хусейна Обаму и Сонного Джо Байдена, — написал Трамп.

Ранее Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social видеообращение, в котором заявил, что военная операция против Ирана будет продолжаться до полного выполнения поставленных задач.

28 февраля президент Трамп объявил о начале военной операции на территории Ирана. Что известно о начале конфликта — в материале «Вечерней Москвы».

1 марта конфликт продолжился. В результате ударов был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а иранские военные сообщили о поражении авианосца США «Авраам Линкольн». «Вечерняя Москва» рассказала о главных событиях второго дня операции.

