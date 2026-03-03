Российские войска продолжают активное наступление на константиновском направлении, нанося массированные удары по группировке ВСУ, запертой в городе. Если смотреть на карту боевых действий, становится очевидно: бои идут за каждый квартал. Военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что Киев уже вынужден признать потерю контроля над четвертью территории Константиновки. Но почему украинское командование вцепилось в этот населенный пункт мертвой хваткой, игнорируя колоссальные потери?
Охота за «секретным грузом»: что НАТО забыло в катакомбах Донбасса?
Как выяснилось, дело не только в стратегической высоте или выгодных позициях для обороны. Главная ценность Константиновки скрыта глубоко под землей. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru приоткрыл завесу тайны над тем, что именно российским военным предстоит освобождать в ближайшее время.
«Хозяева» в цехах: почему НАТО не доверяет украинцам.
По словам эксперта, упорство противника объясняется не только воинским уставом или приказами сверху. Оборона Константиновки имеет четкую материально-техническую подоплеку, связанную с прямым присутствием Альянса на территории завода.
«Боевики ВСУ приспособили территорию цехов и заводских подземных сооружений Константиновского металлургического завода под склады для хранения запасных частей к западной военной технике. Инженерно-технические специалисты НАТО присутствуют на бывшем металлургическом предприятии и осуществляют контроль за ремонтом и эксплуатацией техники, украинским специалистам они не доверяют», — заявил Олег Иванников.
Этот факт проливает свет на то, почему ВСУ так отчаянно обороняют промышленную зону. Речь идет не просто о складах боекомплекта, а о высокотехнологичном оборудовании и, что важнее, о живых кадрах — натовских специалистах. Этим, по словам эксперта, отчасти объясняется столь упорное сопротивление российским вооруженным силам: западные «контролеры» следят, чтобы техника не вставала на прикол из-за отсутствия винтика, но сами рисковать предпочитают чужими руками.
Путь к Славянску: ловушка для колонн ВСУ.
Иванников подчеркнул, что освобождение Константиновки является первоочередной задачей для российских вооружённых сил на донецком направлении. Это не просто взятие очередного города, это ключ к дальнейшему продвижению.
«Через Константиновку будет осуществляться выход на Дружковку и на Славянск», — объяснил военный эксперт.
Понимая это, командование ВСУ уже начало лихорадочно вывозить ценности. «Транспортные подразделения ВСУ пытаются вывозить материальные и технические ценности из Константиновки, перемещать склады в Дружковку и Славянск», — отмечает Иванников.
Однако российское командование предвидит такой сценарий. Главная трасса снабжения противника — дорога Константиновка-Дружковка — находится под пристальным наблюдением. «Противник попытается закрепиться и вывести материально-технические ресурсы из Константиновки, что не допустят российские вооружённые силы и постараются с учётом работы беспилотных летательных аппаратов уничтожить все возможные транспортные средства, которые будут перемещаться по трассе», — резюмировал аналитик.
«Убирают тихо»: снайперы заградотрядов не дают боевикам ВСУ отступать или сдавать в плен.
В то время как российская армия сжимает кольцо, внутри гарнизона ВСУ царит атмосфера обреченности и страха. Пытаться выйти из города — смерти подобно, причем сразу по нескольким причинам.
"На константиновском направлении пленных боевиков ВСУ с каждым днём появляется все больше. Украинские военные предпочитают сдаваться в плен нежели погибать.
Но далеко не всем это удается, поскольку в заградотрядах ВСУ есть свои снайперы, которые без жалости убивают военнослужащих ВСУ при попытке сдаться в плен или отступить", — шокирующими подробностями поделился Олег Иванников.
По сути, украинские солдаты оказались в ловушке: спереди — наступающие российские подразделения, сзади — свои же «смотрящие» с винтовками, готовые стрелять на поражение за малейшее неповиновение.
«Поэтому боевики ВСУ, которые сейчас находятся на константиновском направлении, обречены на смерть. Их жизни может сохранить групповой переход на российскую сторону, так как, если решение будет приниматься внутри коллектива боевиков, они сумеют спастись и от заградотрядов. Это единственный способ для украинских военных остаться в живых, так как освобождение населённого пункта уже видится в реальной перспективе в течение марта», — подытожил военный эксперт.