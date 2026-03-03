Этот факт проливает свет на то, почему ВСУ так отчаянно обороняют промышленную зону. Речь идет не просто о складах боекомплекта, а о высокотехнологичном оборудовании и, что важнее, о живых кадрах — натовских специалистах. Этим, по словам эксперта, отчасти объясняется столь упорное сопротивление российским вооруженным силам: западные «контролеры» следят, чтобы техника не вставала на прикол из-за отсутствия винтика, но сами рисковать предпочитают чужими руками.