В Омской области зафиксировано рекордное число самозанятых

Управление Федеральной налоговой службы по Омской области опубликовало итоги сборов плательщиков налога на профессиональный доход. Данные касаются 2025 года.
В качестве самозанятых официально зарегистрировались 49 368 жителей Омской области. Это рекордный по числу новых участников год. При этом 97% из них ранее не имели статуса ИП.
Всего, по данным на январь 2026 года в Омской области зарегистрирован 200 361 самозанятый. Общая сумма задекларированных ими доходов в 2025 году составила 28,9 млрд рублей.
Для сравнения, в Новосибирской области на начало этого года зарегистрировано более 330 тысяч самозанятых. В 2025 год их число увеличилось на 78 тысяч человек.
Налоговики напоминают, что плательщик НПД обязан передавать сведения о произведенных расчетах в налоговый орган, а также сформировать чек и передать его покупателю или заказчику. Сделать это можно, используя мобильное приложение «Мой налог». За сокрытие выручки или несвоевременную выдачу чека предусмотрены штрафы.