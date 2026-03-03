Россиянка с семьей не может улететь из Дубая из-за цен в 360 тысяч рублей

Россиянка, отдыхающая с семьей в Дубае, рассказала, что пытается вылететь домой раньше срока из-за взрывов, но цены на билеты стали «космическими».
По словам женщины, они с мужем и двумя детьми, включая грудничка, хотели улететь 4 марта, однако цена на рейс в Новосибирск или Екатеринбург достигла 360 тысяч рублей.
— Не могу спать, от каждого хлопка вздрагиваю. Страшно за детей, а вдруг опять бомбанут, а я не услышу, а так рука на пульсе, — рассказала девушка в беседе с РИА Новости.
При этом, по ее словам, туроператор не отвечает на запросы о переносе даты. Гарантий, что вылет состоится, нет.
В аэропорт Внуково ранним во вторник, 3 марта, прибыл рейс авиакомпании Flydubai из Дубая. Самолет приземлился в 03:44 по московскому времени. На его борту в основном россияне, которые должны были вылететь еще с 28 февраля, но рейсы отменялись из-за ситуации в регионе.
2 марта первый за почти трое суток самолет прилетел в столичный аэропорт Шереметьево из Абу-Даби.
Власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены авиарейсов, а также сохранить для них все условия, что были при первоначальном бронировании.