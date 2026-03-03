Ученый назвал регион, в котором установлен полувековой рекорд по снегу

«Зима была очень снежная, несколько рекордов точно было зимних поставлено по снегу. Я точно могу сказать, что по крайней мере полвека такой снежной зимы в Нижегородской области не наблюдалось. Сейчас на открытых пространствах, на лугах и полях, высота снега примерно 75−80 сантиметров, а в лесах — 90 сантиметров. Обычно к концу зимы бывает 40−50 сантиметров. То есть в этом году снега в два раза больше нормы», — рассказал ученый агентству.