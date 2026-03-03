В России предложили ввести стандарт здорового питания для школ и садов: овощей больше, сахара меньше

В России необходимо ввести стандарт здорового питания для всех школ и детских садов страны. С таким предложением к министру просвещения РФ Сергею Кравцову выступила председатель движения «Здоровое отечество» Екатерина Лещинская. Об этом со ссылкой на текст письма сообщает РИА Новости.
Общественница предлагает на федеральном уровне законодательно установить нормативы состава рациона при организации закупок. Речь идет о школах, детских садах и организациях, которые кормят студентов в вузах.
Лещинская считает, что в рационе следует увеличить долю овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. А вот сахар, соль и ультрапереработанные продукты снизить. Переход, уверена общественница, реален даже без привлечения бюджетного финансирования. Для этого достаточно будет оптимизировать закупки и пересмотреть подходы к наполнению тарелки.
Напомним, бесплатное питание школьников является одной из мер социальной поддержки и стимулирования общества — в частности, подрастающего поколения. Сайт KP.RU рассказал о том, кто может рассчитывать на бесплатное питание в школе в 2026 году.
Также журналисты выяснили, что лежит у детей в тарелках и как быть маленьким школам без поваров и столовых.