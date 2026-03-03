В России предложили ввести стандарт здорового питания для школ и садов: овощей больше, сахара меньше

Лещинская считает, что в рационе следует увеличить долю овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. А вот сахар, соль и ультрапереработанные продукты снизить. Переход, уверена общественница, реален даже без привлечения бюджетного финансирования. Для этого достаточно будет оптимизировать закупки и пересмотреть подходы к наполнению тарелки.