В Омске ищут вахтовиков на зарплату до 350 тысяч рублей

Специалисты одного из сервисов по поиску работы проанализировали вакансии, открытые в Омске для тех, кто готов работать вахтовым методом. Как отмечают аналитики hh.ru, средняя предлагаемая зарплата для таких специалистов в Омской области достигла 178 тысяч рублей (+15% к уровню прошлого года). При этом на начало 2026 года 24% от всех вакансий приходилось на вахтовый метод работы.

Отмечается, что зачастую одним из главных условий является опыт: такое требование обозначено в 88% вакансий.

Анализ вакансий показал, что больше всего вакансий представлено для разнорабочих (12%), машинистов и водителей (по 11%), электромонтажников (7%), сварщиков и монтажников (по 6%), поваров, пекарей, кондитеров и слесарей-сантехников (по 4%), инженеров ПТО и инженеров-сметчиков (3%), прорабов, мастеров СМР, автослесарей, автомехаников, маляров, штукатуров, механиков, начальников смены и мастеров участка (по 2%).

Топ-10 высокооплачиваемых вакансий с вахтовым методом работы, актуальных в Омской области в марте 2026 года:

— Машинист крана автомобильного 8 разряда в Талакан, от 275  тысяч рублей за месяц, на руки;

— Монтажник VRF-систем в Малмыж, от 250  тысяч рублей, на руки;

— Машинист передвижного азотного компрессора в Якутию, от 250 тысяч рублей, на руки;

— Водитель на АЦ Вакуум в Пойковский, от 240 тысяч рублей, на руки;

— Электрогазосварщик / сварщик РД в Петербург, 264 - 272,8 тысячи рублей, на руки;

— Инженер — технолог в Раменское, от 220 тысяч рублей, на руки;

— Мастер отделочных работ в Салехард, 150 — 350 тысяч рублей до вычета налогов;

— Монтажник технологических трубопроводов / монтажник ТТ в Сабетту, от 200 тысяч рублей, на руки;

— Водитель седельного тягача с КМУ в Талакан, 230 тысяч рублей, на руки;

-Машинист автогрейдера в Губкинский, до 260 тысяч рублей за месяц, на руки.