В Омске ищут вахтовиков на зарплату до 350 тысяч рублей

Специалисты одного из сервисов по поиску работы проанализировали вакансии, открытые в Омске для тех, кто готов работать вахтовым методом. Как отмечают аналитики hh.ru, средняя предлагаемая зарплата для таких специалистов в Омской области достигла 178 тысяч рублей (+15% к уровню прошлого года). При этом на начало 2026 года 24% от всех вакансий приходилось на вахтовый метод работы.