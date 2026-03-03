Уиткофф: Иран заявил о праве на обогащение ядерных материалов

«Иранские переговорщики сказали нам, что у них есть неотъемлемое право на обогащение всего ядерного топлива, которое у них есть. С этого они начали свои переговоры. Мы ответили: “президент полагает, что у нас есть неотъемлемое право остановить вас”», — заявил Уиткофф в интервью американскому телеканалу Fox News.