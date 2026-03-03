Москва
Уиткофф: Иран заявил о праве на обогащение ядерных материалов

Иран заявил на переговорах о своём праве на обогащение ядерных материалов, рассказал спецпосланник президента Соединённых Штатов Стив Уиткофф.

Источник: Аргументы и факты

Иран заявил на переговорах с США о праве на обогащение ядерных материалов, рассказал спецпосланник президента Соединённых Штатов Стив Уиткофф.

Он уточнил, что иранская сторона заявила о неотъемлемом праве.

«Иранские переговорщики сказали нам, что у них есть неотъемлемое право на обогащение всего ядерного топлива, которое у них есть. С этого они начали свои переговоры. Мы ответили: “президент полагает, что у нас есть неотъемлемое право остановить вас”», — заявил Уиткофф в интервью американскому телеканалу Fox News.

Он отметил, что иранская сторона «дала понять, что озвученная позиция будет отправной точкой для заключения сделки».

Напомним, в Иране неоднократно подчёркивали, что ядерная программа носит мирный характер. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран проинформировал американских переговорщиков о том, что готов на всё, чтобы «доказать мирный характер ядерной программы». Он отметил, что иранская сторона не готова отказываться от права на обогащение урана.

В субботу Трамп заявил о начале военной операции против Ирана. Удары нанесли военные США и Израиля. Иран начал ответную операцию.

По данным The New York Times, западные разведывательные службы не выявили свидетельств того, что Иран ведёт обогащение урана до оружейного уровня или предпринимает практические шаги к созданию ядерной боеголовки.

