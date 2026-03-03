На Северо-Западе РФ ожидается от плюс 8 до минус 35 градусов

В Республике Коми стоят аномальные холода: в ночь на вторник на севере региона подморозит до минус 30−35 градусов, днем ожидается от минус 14 до минус 24 градусов в сочетании с ветром до 7 метров в секунду и небольшим снегопадом. Вологодская область в ночь на вторник окажется в тыловой, наиболее холодной части циклона, с северными ветрами в регион устремится арктическая воздушная масса, температура воздуха понизится до минус 2−7 градусов, по северо-востоку — до минус 12 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, от нуля до минус 5 градусов.