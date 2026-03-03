На Северо-Западе РФ ожидается от плюс 8 до минус 35 градусов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Морозы, снегопады и метели ожидаются во вторник во многих регионах Северо-Западного федерального округа. В Республике Коми и Ненецком автономном округе наблюдаются аномальные холода, подморозит до минус 35 градусов, а на юге региона, в Псковской и Калининградской областях воздух прогреется до 5−8 градусов тепла, сообщили синоптики в регионах.
В Карелии во вторник местами ожидается небольшой снег, вечером по западным районам местами — умеренный снег, метель, температура воздуха днем составит от минус 4 до плюс 1 градуса. В Мурманской области 3 марта прогнозируется влияние активного циклона с центром в районе побережья Норвегии. Начиная с западных районов области усилится ветер, снегопады, возможна метель, подморозит до минус 2−7 градусов, в отдельных районах до минус 12.
В большинстве районов Архангельской области пройдет небольшой снег, ветер северных направлений 2−7 метров в секунду. Температура составит минус 2−7 градусов, на северо-востоке — до 12 градусов мороза. «Ночью и днем 3 марта местами по Архангельской области ожидается гололед», — предупреждают в Севгидромете. В Ненецком автономном округе местами пройдет метель, ветер усилится до 12−14 метров в секунду, днем ожидается 22−27 градусов мороза, по западному побережью ночью и днем минус 15−20 градусов.
В Республике Коми стоят аномальные холода: в ночь на вторник на севере региона подморозит до минус 30−35 градусов, днем ожидается от минус 14 до минус 24 градусов в сочетании с ветром до 7 метров в секунду и небольшим снегопадом. Вологодская область в ночь на вторник окажется в тыловой, наиболее холодной части циклона, с северными ветрами в регион устремится арктическая воздушная масса, температура воздуха понизится до минус 2−7 градусов, по северо-востоку — до минус 12 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, от нуля до минус 5 градусов.
«Температурный фон выше нормы на 4−7 градусов. Снег начал активно таять, и за прошедших два дня снежный покров осел на 8−10 см. В предстоящие сутки нас ждет преимущественно пасмурная погода с колебаниями температуры воздуха вокруг нулевой отметки и осадками в виде снега, мокрого снега, местами с дождем. Днем осадки прекратятся, но уже ближе к вечеру опять начнутся. Температура воздуха сегодня ночью по области от ноля до минус 3 градусов, завтра днем ноль — плюс 3 градуса. На дорогах гололедица», — сообщили в Новгородском Гидрометцентре.
В Псковской области во вторник будет облачно, ночью мокрый снег, ветер западных направлений 3−8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы составит от нуля до минус 5 градусов, днем — от нуля до плюс 5 градусов. Во вторник в Калининградской области ожидается переменная облачность, без осадков. Утром возможен туман. Ветер юго-западный, слабый, вплоть до штиля. Температура воздуха в течение суток от плюс 2 до плюс 8 градусов.