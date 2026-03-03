КСИР сообщил об ударе по месту дислокации американских военных в Дубае: десятки погибших и раненых

В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил, что мир в скором времени узнает, кто контролирует Иран. Напомним, что в результате атак США и Израиля на Иран погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Сам Трамп заявил, что у него уже есть три кандидата на пост руководителя Ирана. Однако их имена американский президент оставил в тайне.