КСИР сообщил об ударе по месту дислокации американских военных в Дубае: десятки погибших и раненых

По заявлению Корпуса стражей исламской революции, жертвами удара по месту дислокации американских военнослужащих в Дубае стали свыше 40 граждан США. Еще более 70 человек получили ранения.
«Более 160 морских пехотинцев присутствовали во время атаки беспилотников КСИР на одно из мест сбора американских в Дубае», — передает агентство Tasnim в Telegram-канале.
По данным КСИР, удар наносился с использованием беспилотников и ракет.
По данным центрального командования США, американские ВВС могли потерять три истребителя в результате дружественного огня. Из сообщения следует, что три истребителя США F-15E Strike Eagle, задействованные в операции «Эпическая ярость», потерпели крушение над Кувейтом. Предварительной причиной называется удар с «дружественной» стороны.
В Центральном командовании США обновили данные о потерях среди американских военных в ходе операции против Ирана. Согласно информации на ночь 3 марта, подтверждена гибель шести человек.
В первый день весны в КСИР сообщили о начале девятого этапа операции против объектов США и Израиля. Действия были нацелены против объектов, расположенных на территории Ближнего Востока.
Тогда Корпус стражей исламской революции заявил, что Иран нанес удары по более чем 20 американским военным базам в регионе, а также поразил здание командования ЦАХАЛ и оборонный комплекс в Тель-Авиве.
КСИР также отчитался, что около 560 американских военных погибли и пострадали при ударах Ирана по базам США.
В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил, что мир в скором времени узнает, кто контролирует Иран. Напомним, что в результате атак США и Израиля на Иран погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Сам Трамп заявил, что у него уже есть три кандидата на пост руководителя Ирана. Однако их имена американский президент оставил в тайне.
Кроме этого, американский глава признал, что не боится задействовать сухопутные войска в операции против Ирана. Вместе с тем госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Белый дом пока не рассматривает возможность наземной операции в Иране.