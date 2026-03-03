У Омска сбоит авиасообщение с курортным городом

Во вторник, 3 февраля 2026 года, вновь объявлено о продолжительной задержке авиарейса по маршруту Омск — Сочи.
Согласно онлайн-табло воздушной гавани, единственный за сутки борт до курортного города должен был стартовать в 8:15, однако на момент публикации перенесен на 12:00. Соответственно, пассажирам предстоит почти 4-часовое ожидание. Собственно, на фоне ограничений в приеме и выпуске воздушных судов в сочинском аэропорту примерно на тот же промежуток сдвинулось время вылета борта под осуществление указанного рейса.
Напомним, продолжительные задержки по данному направлению в последние недели наблюдались неоднократно. Наиболее частой причиной выступают последствия вынужденного «закрытия» аэропорта на период атаки беспилотников.
Отметим, помимо переноса вылета в Сочи, в утреннее время фиксировалось нарушение графика нескольких рейсов до Москвы. Так, на 1 час и 22 минуты «опоздал» самый ранний рейс в Шереметьево, стартовавший в результате в 7:22. Задержка следующего рейса в ту же гавань составила 1 час и 40 минут, обновленное время вылета на онлайн-табло аэропорта — 8:45.