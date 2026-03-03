У Омска сбоит авиасообщение с курортным городом

Согласно онлайн-табло воздушной гавани, единственный за сутки борт до курортного города должен был стартовать в 8:15, однако на момент публикации перенесен на 12:00. Соответственно, пассажирам предстоит почти 4-часовое ожидание. Собственно, на фоне ограничений в приеме и выпуске воздушных судов в сочинском аэропорту примерно на тот же промежуток сдвинулось время вылета борта под осуществление указанного рейса.