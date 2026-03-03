Рейсы из ОАЭ начали прибывать в Россию: омичи всё ещё остаются в Дубае

Сегодня, 3 марта, ранним утром в Россию начали прибывать первые рейсы из Объединённых Арабских Эмиратов. Самолёты уже приземлились в Москве, Казани, Новосибирске и Екатеринбурге. Однако, по информации из ТАСС, несколько рейсов из Дубая, в том числе те, на которых ожидаются омичи, остаются задержанными.
Напоминаем, что среди пассажиров, которые ещё не успели вылететь, — жена капитана «Авангарда» Виолетта Шарипзянова и ведущая подкастов Om1 Омск Лана Некрасова. По информации от управления по связям с общественностью эмирата, аэропорты Дубая, в том числе международный аэропорт Дубай и аэропорт Аль-Мактум, начинают работать в ограниченном режиме. Тем не менее, пресс-служба рекомендует не выезжать в аэропорты, пока авиакомпании не свяжутся с пассажирами напрямую для уточнения точного времени вылета.
Ожидаем, что ситуация будет проясняться по мере возобновления рейсов, а омичи смогут вернуться домой в ближайшее время.