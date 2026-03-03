Цветочек за 600 рублей: стоимость тюльпанов к 8 Марта улетела в космос во Владивостоке

В преддверии 8 Марта Владивосток традиционно начинает пахнуть весенними цветами, но в этом году аромат тюльпанов для кошельков горожан может оказаться слишком терпким. Редакция ИА PrimaMedia выяснила, во сколько приморским мужчинам обойдется букет для любимых женщин. Корреспондент изучила прайс-листы оптовиков и витрины цветочных магазинов: вопреки ожиданиям о сезонном удешевлении, минимальная стоимость одного бутона сегодня стартует от 270 рублей и на пике спроса способна шокировать ценой в 600 рублей. Цветочный обзор — в материале ИА PrimaMedia.
«Участники рынка говорят, что один цветок в этом году может обойтись в среднем в 270−290 рублей. Крупные бутоны продавцы предлагают по цене от 300 до 600 рублей», — рассказала организатор мероприятий в беседе с корр. ИА PrimaMedia.
Цены в цветочных магазинах.
В цветочной мастерской LEPESTKI сделали ставку на местного производителя. Самый базовый вариант праздничного букета здесь обойдется в 5300 рублей: в него войдут 15 приморских тюльпанов. Используя ловкие навыки математического анализа, получается, что за один тюльпанчик в сборном букете просят около 350 рублей. Впрочем, для тех, кто привык удивлять размахом, в мастерской припасли настоящую «тяжелую артиллерию»: роскошные «ведра» с цветами стартуют от 12300 рублей, цветочные боксы — от 18000, а авторские корзины и вовсе перешагивают отметку в 27000 рублей. Понятно, что в таких премиум-позициях и тюльпанов больше — от 35 штук.
В цветочном салоне «ПримРоза» монобукет из 15 тюльпанов стоит 3300 рублей — выходит около 220 рублей за цветок. Если хочется объема, можно взять 25 или 51 тюльпан: такие букеты обойдутся в 5300 и 10500 рублей соответственно. Но монобукетами здесь не ограничиваются — в ассортименте есть и сборные композиции. Например, небольшой букет из 9 белых тюльпанов с добавлением гипсофилы потянет на 2900 рублей.
Примерно такой же ценник держат и в «Веранде роз». Здесь минимальная планка та же: 3300 рублей за стандартные 15 тюльпанов.
А вот в «Мой цветочный» есть несколько предложений. Во-первых, тюльпаны здесь продают поштучно — 250 рублей за стебель, причем цена не зависит от цвета. Во-вторых, если нужен готовый букет, можно присмотреться к варианту из 9 белоснежных тюльпанов: он обойдется в 2400 рублей.
Цены оптом.
Впрочем, если отвлечься от витрин цветочных магазинов и заглянуть на городские доски объявлений, картина меняется. Здесь вовсю торгуют оптом — напрямую от производителей. Цены выглядят совсем по-другому: от 80 до 150 рублей за стебель. Но есть нюанс, который важно отследить глазами: некоторые продавцы честно предупреждают, что готовы отгрузить товар по такой стоимости только от 30 тысяч штук. Для среднестатистического покупателя, которому нужен один букет, это, мягко говоря, перебор.
Впрочем, находятся и те, кто готов работать с более мелкими заказами. Некоторые производители предлагают услугу сборки букетов под заказ. В таком случае один тюльпан обойдется примерно в 140 рублей.
Напомним, что недавно во Владивостоке утвердили список адресов, где с 1 по 10 марта будет разрешена сезонная торговля цветами. Всего откроется 44 официальные точки, где можно будет приобрести тюльпаны и другие букеты к Международному женскому дню.