Цветочек за 600 рублей: стоимость тюльпанов к 8 Марта улетела в космос во Владивостоке

В цветочной мастерской LEPESTKI сделали ставку на местного производителя. Самый базовый вариант праздничного букета здесь обойдется в 5300 рублей: в него войдут 15 приморских тюльпанов. Используя ловкие навыки математического анализа, получается, что за один тюльпанчик в сборном букете просят около 350 рублей. Впрочем, для тех, кто привык удивлять размахом, в мастерской припасли настоящую «тяжелую артиллерию»: роскошные «ведра» с цветами стартуют от 12300 рублей, цветочные боксы — от 18000, а авторские корзины и вовсе перешагивают отметку в 27000 рублей. Понятно, что в таких премиум-позициях и тюльпанов больше — от 35 штук.