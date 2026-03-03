Умер «иранский Брэд Питт»: Давуд Сохраби получил пулю в глаз во время протестов в Иране

Сохраби было 30 лет. Причиной его смерти стало ранение, полученное во время протестов, которые проходили в Иране в январе. Пуля попала мужчине в глаз, после операции он впал в кому. Сообщается, что спортсмен не пришел в сознание и ушел из жизни 24 февраля.