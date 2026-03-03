Умер «иранский Брэд Питт»: Давуд Сохраби получил пулю в глаз во время протестов в Иране

В Иране умер Давуд Сохраби, известный спортсмен-бодибилдер. Он был тренером по бодибилдингу и носил прозвище «иранский Брэд Питт». О смерти спортсмена информирует издание Need To Know.
Сохраби было 30 лет. Причиной его смерти стало ранение, полученное во время протестов, которые проходили в Иране в январе. Пуля попала мужчине в глаз, после операции он впал в кому. Сообщается, что спортсмен не пришел в сознание и ушел из жизни 24 февраля.
Ранее сообщалось, что в США умерла Джейн Трка — бодибилдерша и звезда комедийного хоррора «Очень страшное кино». Ей было 62 года. О причинах смерти спортсменки не сообщалось.
Тем временем израильские и иранские атлеты могут не попасть на Паралимпиаду в Италии из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке.