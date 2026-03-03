Вернувшаяся из ОАЭ туристка рассказала, что на сборы в аэропорт было 10 минут

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Туристка Равиля Иванова, вернувшаяся из ОАЭ в Казань рейсом Flydubai, рассказала, что о трансфере до аэропорта они узнали за 10 минут до выезда. Об этом она сообщила ТАСС после возвращения в столицу Татарстана.
«Все было организовано очень быстро. Нам сообщили, что через 10 минут будет трансфер. Мы быстро собрали чемоданы, спустились. Быстро доехал трансфер до аэропорта. А в аэропорту был большой коридор и на каждом этапе стояли сотрудники. То есть с момента сообщения в отеле, что будет трансфер и мы вылетаем, до момента взлета прошел час. Такое ощущение, что это была какая-то спецоперация по нашему вывозу. Все очень быстро», — рассказала она.
Она сообщила, что об обострении ситуации на Ближнем Востоке узнала от родственников и знакомых из России, которые стали присылать ей сообщения. «Мы проживали в Шардже, а в день, когда все случилось, были в Дубае. Все было спокойно, ничего не предвещало беды. Начали приходить СМС: “Как вы?”, “Живы?”, “Что случилось?”. У меня сын взрослый, ему 26 лет. Он очень переживал, уже разрабатывал планы, как нас оттуда вытащить, откуда ехать», — отметила Иванова.
По ее словам, обстановка в Шардже спокойная. «Единственное, были очень часто хлопки в небе. И был звук самолетов, а их не было видно», — сказала она.
Первый самолет авиакомпании Flydubai, прилетевший из Дубая в Казань после приостановки полетов на фоне эскалации на Ближнем Востоке, приземлился в аэропорту столицы Татарстана в 04:09 мск.