Власти: В Челябинской области ликвидирована очередь в детские сады

В Челябинской области ликвидирована очередь в детские сады, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Такая информация прозвучала на заседании комитета Законодательного Собрания по социальной политике.
По словам заместителя министра образования и науки Антона Туманова, в регионе функционируют 1057 дошкольных организаций и 190 их отделений при школах, охватывая 174 тыс. детей.
«Это составляет почти 88% от общей численности детей дошкольного возраста. По состоянию на 1 февраля 2026 года, актуальная очередь в детские сады отсутствует», — сказал чиновник.
Ранее сообщалось, что с 2025 года по 2027-й будут капитально отремонтированы, а затем и оснащены средствами обучения и воспитания 12 зданий детсадов в различных муниципальных образованиях. На эти цели предусмотрено более 346 млн рублей из консолидированного бюджета, из которых более 328 млн — средства федеральной казны.