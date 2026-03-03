Власти: В Челябинской области ликвидирована очередь в детские сады

Ранее сообщалось, что с 2025 года по 2027-й будут капитально отремонтированы, а затем и оснащены средствами обучения и воспитания 12 зданий детсадов в различных муниципальных образованиях. На эти цели предусмотрено более 346 млн рублей из консолидированного бюджета, из которых более 328 млн — средства федеральной казны.