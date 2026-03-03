Москва
Уиткофф: США предлагали Ирану поставки топлива на 10 лет вместо обогащения урана

Уиткофф рассказал о попытке США остановить обогащение Ираном урана.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что США предлагали Ирану 10 лет поставлять ядерное топливо за отказ от обогащения урана. По информации США, Тегеран якобы отверг это предложение.

«Мы обсуждали с ними 10 лет полного отсутствия обогащения, и мы бы оплачивали топливо, но это было категорически отвергнуто», — рассказал Уиткофф в разговоре с Fox News.

Спецпосланник США заявил, что Иран располагает приблизительно 10 тыс. кг ядерного топлива. Из этого объема, по данным Уиткоффа, около 460 кг обогащены до 60%, еще тысяча кг — до 20%, а оставшаяся часть — до 3,67%.

Как сообщил американский спецпосланник, Иран самостоятельно занимается производством центрифуг для обогащения урана.

Накануне глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что Иран согласился на сделку с США по запасам обогащенного урана.

