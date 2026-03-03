Белгидромет объяснил ситуацию с паводком в Брестской области, где появились подтопления

Начальник отдела гидрологических прогнозов службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета Елена Зубченок сказала в эфире телеканала СТВ о ситуации с паводком в Брестской области, где появились подтопления.
Специалист сказала, что половодье ждать весной 2026 года стоит. Но, по словам Зубченок, есть нюансы:
«Половодье — это затопление речными водами. Многие говорят в Брестской области половодье, поводки. Там реки не вышли из берегов, там талые воды, тает снег, где-то низменность, подтопления идут».
