Белгидромет объяснил ситуацию с паводком в Брестской области, где появились подтопления

Белгидромет сказал о паводке в Брестской области, где появились подтопления.

Источник: Комсомольская правда

Начальник отдела гидрологических прогнозов службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета Елена Зубченок сказала в эфире телеканала СТВ о ситуации с паводком в Брестской области, где появились подтопления.

Специалист сказала, что половодье ждать весной 2026 года стоит. Но, по словам Зубченок, есть нюансы:

«Половодье — это затопление речными водами. Многие говорят в Брестской области половодье, поводки. Там реки не вышли из берегов, там талые воды, тает снег, где-то низменность, подтопления идут».

