Свердловский минкульт поддержит Коляда-театр после смерти основателя

Ранним утром 2 марта стало известно о смерти драматурга, режиссера, основателя Коляда-театра Николая Коляды. Ему было 68 лет. Ранее, 25 февраля, его госпитализировали в реанимацию в Екатеринбурге из-за ухудшения состояния здоровья. Его состояние оценивалось как тяжелое. Коляда-театр не стал отменять спектакли после смерти руководителя.