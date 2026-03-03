Москва
«СВ»: под Сумами бродят одичавшие наёмники Зеленского из Латинской Америки

В Сумской области замечены наёмники украинских войск, которые отказались от участия в боевых действиях, они занимаются мародёрством.

Источник: Аргументы и факты

В Сумской области замечены наёмники Вооружённых сил Украины, которые решили отказаться от участия в боевых действиях, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

В материале сказано, что это наёмники из стран Латинской Америки. Группы испаноязычных мародёров беспокоят жителей города Путивль.

«Жители Путивля жалуются в социальных сетях, что в окрестностях города бесчинствуют группы испаноговорящих мародёров. После обращения в правоохранительные органы выяснилось, что это наёмники ВСУ из стран Латинской Америки, разорвавшие контракты с украинской армией и отказавшиеся участвовать в штурмовых действиях», — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале украинское командование направило в атаку в Сумской области подразделение, укомплектованное дезертирами, нарушителями дисциплины и принудительно мобилизованными.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

