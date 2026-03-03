Уиткофф попытался объясниться за начало ударов по Ирану в разгар переговоров: третий раунд был последним шансом

Американская делегация осознала невозможность заключения сделки с Ираном еще в ходе второго раунда переговоров. Третий раунд Вашингтон счел последним шансом. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Уиткофф заверил, что американская делегация якобы направлялась на переговоры для заключения с Ираном справедливой сделки.
«И было совершенно ясно, что это невозможно, вероятно, к концу второй встречи. Но мы потом вернулись для встречи в третий раз, просто чтобы дать им последний шанс», — заявил Уиткофф.
Напомним, Иран и США провели три раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Последний состоялся 26 февраля. Переговорную группу Ирана возглавил руководитель Министерства иностранных дел страны Аббас Аракчи. Он направился в Женеву вечером 25 февраля.
До этого хозяин Белого дома Дональд Трамп пригрозил Тегерану тем, что может добиться своих целей военным путем. В ответ на это иранский МИД сообщил, что в таком случае атакует военные базы США на Ближнем Востоке.