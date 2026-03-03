В Иркутске обсудили подготовку к фестивалю боевых искусств «Пламя Победы»

В обсуждении приняли участие исполняющая обязанности заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре Нина Перфильева, председатель Думы Иркутского муниципального округа, ветеран СВО Алексей Панько, а также генеральный секретарь Федерации киокушин Иркутской области Ия Малова. Они представили концепцию мероприятия и обсудили детали программы.
Фестиваль планируется провести с 1 по 4 мая. Он объединит более 10 федераций единоборств, а его ключевой идеей станет сохранение исторической памяти и связь поколений. Главный лозунг соревнований: «Победа живет в наших сердцах». Почетным гостем станет Герой Российской Федерации, заслуженный военный летчик РФ Евгений Зеленов.
Основные соревнования запланированы на 2 и 3 мая в спортивном комплексе «Байкал-Арена». На восьми площадках спортсмены, представляющие разные видов единоборств, будут проводить турниры и показательные выступления. Участников, занявших 1−3 места в личном или командном зачете, наградят медалями и дипломами фестиваля, а также призами от спонсоров, сообщает пресс-служба администрации города.
«Инициатива проведения фестиваля “Пламя Победы” принадлежит спортивному сообществу. Это возможность сказать спасибо нашим дедам и отцам в год 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Важно, чтобы молодые спортсмены чувствовали себя частью великой истории. Мероприятие объединит спорт и патриотизм: на одной площадке пройдут и “Уроки мужества” от ветеранов, и турниры единоборств. Рядом будут развернуты пункты “Письмо солдату” и сбора гуманитарной помощи. Каждый сможет внести свой вклад в поддержку бойцов. Победа живет в наших сердцах, и наша задача — передать этот огонь дальше», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Мероприятие проведет Федерация киокушин Иркутской области при поддержке администрации Иркутска.