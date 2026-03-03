В Иркутске обсудили подготовку к фестивалю боевых искусств «Пламя Победы»

«Инициатива проведения фестиваля “Пламя Победы” принадлежит спортивному сообществу. Это возможность сказать спасибо нашим дедам и отцам в год 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Важно, чтобы молодые спортсмены чувствовали себя частью великой истории. Мероприятие объединит спорт и патриотизм: на одной площадке пройдут и “Уроки мужества” от ветеранов, и турниры единоборств. Рядом будут развернуты пункты “Письмо солдату” и сбора гуманитарной помощи. Каждый сможет внести свой вклад в поддержку бойцов. Победа живет в наших сердцах, и наша задача — передать этот огонь дальше», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.