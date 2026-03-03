Белорусский профессор сказала, почему в подписи лучше сделать упор на имени, а не на фамилии

«Фамилия, по сути, папина, мамина или супруга. Отчество — отцовское. А имя — ваше. Подпись — это ваше лицо, поэтому лучше выделить в ней себя. Например, если вас зовут Виктория, начните с большой буквы “в”. После нее можно поставить точку, чтобы подчеркнуть свою значимость».