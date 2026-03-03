Белорусский профессор сказала, почему в подписи лучше сделать упор на имени, а не на фамилии

Москва
Белорусский профессор сказала, почему в подписи лучше выделить имя, а не фамилию.

Источник: Комсомольская правда

Кандидат психологических наук, профессор кафедры психологии Белорусского государственного университета физкультуры, доцент Светлана Покровская сказала изданию «Рэспубліка», почему в подписи лучше сделать упор на имени, а не на фамилии.

«Фамилия, по сути, папина, мамина или супруга. Отчество — отцовское. А имя — ваше. Подпись — это ваше лицо, поэтому лучше выделить в ней себя. Например, если вас зовут Виктория, начните с большой буквы “в”. После нее можно поставить точку, чтобы подчеркнуть свою значимость».

Кстати, Светлана Покровская заметила, что далеко не всегда упор на фамилию, имя и отчество становятся основой подписи.

«Такой человек очень закрытый, он не хочет сообщать о себе никакую информацию».

Еще белорусский профессор раскрыла, как по детали подписи понять склонность человека к алкоголизму, а также рассказала о других критериях, по которым можно «считать» обладателя автографа. Также Светлана Покровская сказала, что наклон почерка буквально предупреждает, что человек может быть порядочный, упрямый, зажатый или даже предатель.

Тем временем белорусский судэксперт посоветовала, что спрятать и изменить в своей подписи для ее защиты от мошенников.

Кстати, ранее мы писали, что графолог рассказала о почерках белорусских писателей: Богданович был внутренне несвободен, а Короткевич мог себя накручивать.

А милиция Минска предупредила о мошенниках, которые требуют написать расписку под диктовку.

