Какие они — отличники нового поколения?

Однако главным итогом события стали не только награды и образовательные гранты. Разговоры с участниками показали заметное изменение самого понятия школьного успеха. Современный отличник все реже ассоциируется с зубрежкой и замкнутостью. О том, как участники престижного конкурса разрушают стереотипы и почему знание государственного языка становится для них личным манифестом, — в материале El.kz.
Прошедшая олимпиада, объединившая более двух тысяч претендентов на начальном этапе, выявила уникальный социальный срез. Для нынешних 16-летних статус «лучшего» — это не оценка в дневнике, а способность выдерживать конкуренцию на уровне республики. Как отмечают сами участники, олимпийские испытания зачастую оказываются сложнее школьной программы именно из-за концентрации сильнейших умов страны на одной площадке.
Разрушение мифов.
Мы выяснили, насколько легко новое поколение расправляется со старыми стереотипами. Образ «ботаника» в очках, лишенного социальных навыков, окончательно ушел в прошлое.
«Главный миф об отличниках заключается в том, что это обязательно люди, которые только и делают, что зубрят. На самом деле успех зависит прежде всего от труда и умения преодолевать себя, а не от слепого следования программе», — делится мнением девятиклассник Глеб из города Рудный.
Участники признаются в вещах, которые раньше казались немыслимыми для медалистов. Они честно говорят о том, что могут списать, если это необходимо, и открыто заявляют: отличные оценки не являются автоматической гарантией успеха в жизни. Для них важнее «суперсила» красноречия и умение легко общаться с людьми, чем формальный статус первого ученика.
Испытание сильнейших.
Большинство участников неожиданно назвали более сложным испытанием именно олимпиаду, а не школьные занятия. Один из финалистов Дмитрий объясняет, что уровень конкуренции здесь значительно выше.
«Да, мне кажется, всё зависит от того, о какой олимпиаде идет речь. Например, я ездил на областной этап, и он оказался легче, чем СОР по литературе. А вот это испытание действительно требует определенных навыков и умений», — говорит он.
Дмитрий планирует развиваться в физико-математическом направлении и уже занимается научными исследованиями. В прошлом году он изучал причины появления красной Луны, объединив физику и астрономию, и сейчас готовит новую научную работу. По его словам, главной мотивацией становится желание преодолеть самого себя.
Между цифровым миром и знаниями.
Несмотря на влияние социальных сетей, многие участники делают осознанный выбор в пользу чтения. В их личных списках чтения сегодня — «Затерянный мир» Конан Дойла, «Первый учитель» Чингиза Айтматова и научные труды по астрономии. Тем не менее, часть школьников признает пользу TikTok как источника быстрого обучающего контента, если книга не способна удержать внимание.
«Я больше предпочитаю книги, потому что это более древний и проверенный способ получения информации. К тому же контент, который публикуется в TikTok, иногда может вызывать споры и дискуссии не в самом позитивном смысле этого слова, — признался Глеб. — В книгах, как правило, публикуется именно то, что действительно важно знать: глубокие знания о мире, о науках и устройстве общества. Они дают более объемную и систематизированную информацию, из них можно извлечь больше жизненных уроков и практической пользы».
Школьники также отмечают важность эмоциональной среды. Один из участников признался, что взрослые часто недооценивают значение общения со сверстниками, хотя именно оно помогает сохранять мотивацию и внутреннюю устойчивость.
Язык как личный выбор.
Особое место в разговорах занимает отношение школьников к казахскому языку. Участники описывают его словами «государственный», «воспитание», «богатый» и «многогранный». Эти определения звучат не как формальные ответы, а как личное отношение к языку и идентичности.
Один из участников признается, что одним словом описать казахский язык невозможно, поскольку он сочетает красоту и глубокую культурную основу. Другой школьник отмечает, что именно язык помогает людям легче понимать друг друга и становится своего рода социальной суперсилой.
Что мотивирует побеждать.
Главными источниками мотивации школьники называют родителей, желание преодолеть собственные страхи и стремление доказать возможности прежде всего самим себе.
«Нас мотивирует то, что мы оправдываем доверие родителей. Они верят в нас, и это придает нам сил двигаться вперед и добиваться результата», — призналась участница олимпиады Жанель.
Для многих участие в олимпиаде становится шагом к профессиональному самоопределению — от медицины до фундаментальной науки.
Портрет отличника 2026 года.
Разговоры с участниками позволяют увидеть новый портрет казахстанского отличника. Это школьники, которые читают, занимаются исследованиями, свободно рассуждают о будущем и не боятся сомневаться в устоявшихся правилах.
Истории участников демонстрируют более широкий процесс изменений в обществе. Современные школьники воспринимают образование не как обязанность, а как инструмент возможностей. И именно это поколение, которое учится преодолевать страхи, работать с идеями и говорить на языке знаний, в ближайшие годы будет формировать научную, культурную и общественную повестку Казахстана.
