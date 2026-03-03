Губернатор Виталий Хоценко провел рабочую встречу с главой Сбера Германом Грефом

Губернатор Виталий Хоценко, находящийся с деловым визитом в Москве, встретился с главой Сбера Германом Грефом. Темой для обсуждения стали совместные проекты и мероприятия, которые Омск проведет в качестве Культурной столицы России.
Сбер является одним из стратегических партнеров Омской области. На встрече губернатор Омской области и глава Сбера обсудили проекты, формирующие в Омске современные центры притяжения для жителей и гостей области, развитие высокотехнологичных направлений, возможности искусственного интеллекта и создание условий для закрепления в регионе молодых специалистов и профессионалов.
Еще одним масштабным блоком стали мероприятия, которые Омск проведет в качестве Культурной столицы России — 2026. Стороны отметили, что этот статус открывает дополнительные возможности для укрепления имиджа Омска, расширения деловых и культурных связей, привлечения туристов.
Глава региона Виталий Хоценко подчеркнул значимость уже реализованных совместно со Сбером проектов и подтвердил намерение продолжать сотрудничество в сфере социально-экономического развития региона.