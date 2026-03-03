Губернатор Виталий Хоценко провел рабочую встречу с главой Сбера Германом Грефом

Сбер является одним из стратегических партнеров Омской области. На встрече губернатор Омской области и глава Сбера обсудили проекты, формирующие в Омске современные центры притяжения для жителей и гостей области, развитие высокотехнологичных направлений, возможности искусственного интеллекта и создание условий для закрепления в регионе молодых специалистов и профессионалов.