Житель Татарстана вернет 380 тысяч рублей пенсионерке из Владивостока

В Приморье прокуратура помогла пожилой женщине вернуть сбережения, похищенные телефонными аферистами. Суд обязал владельца банковской карты, на которую ушли деньги, возместить ущерб. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
В июне 2023 года 82-летняя жительница Владивостока поверила звонившим и перевела им более 380 тысяч рублей. Правоохранительные органы отследили движение средств. Выяснилось, что вся сумма поступила на счет жителя Республики Татарстан 2001 года рождения.
Молодой человек выступил в роли «дроппера». Он передал данные своей карты третьим лицам для проведения сомнительных операций.
«Прокурор Ленинского района Владивостока направил иск в суд по месту жительства ответчика. Надзорное ведомство потребовало взыскать с владельца счета сумму неосновательного обогащения», — рассказали в прокуратуре Приморского края.
Чистопольский городской суд Республики Татарстан поддержал позицию обвинения. Теперь молодой человек обязан вернуть пенсионерке все 380 тысяч рублей. Также ему предстоит выплатить проценты за пользование чужими деньгами. Исполнение решения находится на контроле.