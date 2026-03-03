Дубль Марченко принес победу «Коламбусу» в матче НХЛ с «Рейнджерс»

Марченко также сделал результативную передачу, голевым пасом отметился и защитник «Коламбуса» Иван Проворов. Марченко стал шестым игроком из России, набравшим 50 очков (22 шайбы + 28 передач) в нынешнем регулярном чемпионате. Прежде подобное удавалось Никите Кучерову (95), Кириллу Капризову (74), Артемию Панарину (60), Андрею Свечникову (51) и Александру Овечкину (50). Гавриков забросил 10-ю шайбу в сезоне, также 30-летний защитник сделал 13 передач в 59 играх.