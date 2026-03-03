Дубль Марченко принес победу «Коламбусу» в матче НХЛ с «Рейнджерс»

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. «Коламбус» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Адам Фантилли (6-я минута), Кирилл Марченко (16, 62), Шон Монахан (24) и Мэтью Оливье (32). У проигравших отличились Владислав Гавриков (41), Гейб Перро (41, 56) и Уильям Борген (53).
Марченко также сделал результативную передачу, голевым пасом отметился и защитник «Коламбуса» Иван Проворов. Марченко стал шестым игроком из России, набравшим 50 очков (22 шайбы + 28 передач) в нынешнем регулярном чемпионате. Прежде подобное удавалось Никите Кучерову (95), Кириллу Капризову (74), Артемию Панарину (60), Андрею Свечникову (51) и Александру Овечкину (50). Гавриков забросил 10-ю шайбу в сезоне, также 30-летний защитник сделал 13 передач в 59 играх.
«Коламбус» занимает 5-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 68 очков в 59 матчах. «Рейнджерс» идут на последней, 8-й строчке с 54 очками по итогам 60 проведенных встреч.
В следующем матче «Коламбус» в ночь на 4 марта по московскому времени примет «Нэшвилл», «Рейнджерс» двумя днями позднее проведут домашнюю игру против «Торонто».