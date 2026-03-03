В Ленинском округе Иркутска прошла семейная спартакиада «Формула мужества»

Участниками стали семь команд, в составе которых выступали по три отца и три сына. Главной целью соревнований было не только выявить сильнейших, но и укрепить семейные ценности через совместную физическую активность, сообщает пресс-служба городской администрации.
Команды состязались в силе, ловкости и умении работать сообща. Для болельщиков представители общества многодетных семей «Ковчег» организовали мастер-классы, конкурсы плакатов и кричалок. Три лучшие группы поддержки получили в подарок торты.
По итогам соревнований первое место заняла команда «Казаки» (ИГКО «Вознесенское»). «Серебро» у команды «От винта» из гимназии № 3, «бронза» — у «Крылатой гвардии» из образовательного комплекса «Крылья». Победители и призеры награждены дипломами, медалями и ценными призами.
Также организаторы отметили участников в специальных номинациях: «Военная смекалка», «Спортивный разведчик», «Мушкетеры», «Крепкий орешек», «Настоящие герои», «Хранители традиций» и «Армейская дружба».
Спартакиаду провели комитет по управлению Ленинским округом, управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Иркутска, Городской спортивно-методический центр, центр «Патриот», СШ «Центр развития спорта», общество многодетных семей «Ковчег» при поддержке предпринимателей и частных спортивных организаций.