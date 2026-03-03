От −2 до +7, ветер и гололедица: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 3 марта

Что касается погоды в Ростове-на-Дону 3 марта и области, синоптики обещают облачность с прояснениями. Днем местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, по северу — с мокрым снегом. Утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный разовьет скорость 6−11 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы до 15 метров в секунду. В ночь на 4 марта местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный и западный 7−12 метров в секунду.