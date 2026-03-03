От −2 до +7, ветер и гололедица: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 3 марта

Согласно расчетам синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 3 марта будет облачной, но без дождей. Зато по области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, порывистый ветер и гололедица на дорогах. Подробный прогноз на вторник узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
По прогнозу на 3 марта, в донской столице днем ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Утром на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-западный и западный днем разовьет скорость до 7−12 метров в секунду. В ночь на 4 марта осадков не предвидится, однако ночью и утром на дорогах сохранится гололедица. Ветер сменится на северо-западный и западный, 7−12 метров в секунду.
Что касается погоды в Ростове-на-Дону 3 марта и области, синоптики обещают облачность с прояснениями. Днем местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, по северу — с мокрым снегом. Утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный разовьет скорость 6−11 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы до 15 метров в секунду. В ночь на 4 марта местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный и западный 7−12 метров в секунду.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Анализируя прогноз погоды в Ростове-на-Дону 3 марта, специалисты отмечают, что температура воздуха в донской столице днем поднимется до +5 — +7 градусов. В ночь на 4 марта столбики термометров опустятся до 0 — −2 градусов.
В Ростовской области днем температура воздуха будет колебаться от +2 до +7 градусов, по югу возможно потепление до +9 градусов. В ночь на среду ожидается от −4 до +1 градуса.
Атмосферное давление будет в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
