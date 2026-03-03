В России предложили создать «Никитинскую карту» для путешествий: подробности

В России следует создать специальную студенческую транспортную карту, считает депутат ГД Сергей Миронов. Предполагается, что на нее будут зачисляться средства для поездок студентов по стране.
«Призываю правительство ввести “Никитинскую карту”» для студентов и ежегодно перечислять на нее определенную сумму для покупки билетов для поездок по стране", — рассказал депутат в разговоре с ТАСС.
Миронов предложил назвать карту именем русского путешественника Афанасия Никитина. По его словам, она должна быть накопительной — средства на ней не должны сгорать.
Также, как добавил депутат, необходимо утвердить список междугородних маршрутов, на которых можно будет использовать «Никитинскую карту».
Как ранее напомнил депутат Госдумы Игорь Антропенко, в России с марта вступили в силу новые правила обучения медиков.