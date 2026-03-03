Роспотребнадзор разъяснил права свердловских туристов на Ближнем Востоке

Роспотребнадзор рассказал о правах туристов из Свердловской области, которые сейчас находятся на Ближнем Востоке. Над регионом сейчас «закрыто» небо, в связи с чем отменены множество рейсов в Россию.
В первую очередь в ведомстве напомнили свердловским туристам о статье 7 Закона РФ «О защите прав потребителей», согласно которому туристские услуги при обычных условиях должны быть безопасны для жизни. Рассказали и о статье 14 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ».
— Статья устанавливает правовые основы обеспечения безопасности туристов. Если в стране временного пребывания возникает угроза безопасности, турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения, — пояснили в свердловском Роспотребнадзоре.
Туристы, находящие в стране с угрозой опасности, имеют право на расторжение договора. В таком случае возвращается часть денег за неоказанные услуги. Если договор расторгается до начала путешествия, то вся сумма возвращается в полном объеме.
В ведомстве предупредили, что любая информация о невозможности расторгнуть договор или о штрафах за это является ложной. Сейчас специалисты Роспотребнадзора консультируют россиян, находящихся на Ближнем Востоке, по телефону: