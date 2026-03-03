В РФ выявили нейромаркеры, указывающие на риск потери мышечной массы с возрастом

Саркопения представляет собой прогрессирующую и системную потерю мышечной массы, силы и функции. Сейчас установлено, что это не просто атрофия мышц, связанная с возрастом и являющаяся следствием старения, а клинически подтвержденное состояние, которое может быть диагностировано и поддается лечению. Саркопения может быть обусловлена не только старением организма, но и другими факторами, среди которых образ жизни и работы, питание, острые и хронические заболевания.