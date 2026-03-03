Москва
Экс-агент ЦРУ Джонсон: США не смогут выдержать затяжной конфликт с Ираном

США не смогут выдержать затяжной вооружённый конфликт с Ираном, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты не смогут выдержать затяжной вооружённый конфликт с Ираном, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.

Он уточнил, что у иранской стороны есть преимущество.

«Иран долго терпел, очень долго терпел. Не думаю, что Иран будет терпеть и дальше. США и Израиль могут продолжать причинять ущерб. Но с точки зрения возможности наносить потери, я бы сказал, что преимущество у Ирана, а не у США», — сказал Джонсон.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Джонсон отметил, что американской стороне «будет нечего противопоставить» стратегии Ирана.

«Иранцы знают, что их стратегия — это затяжной конфликт с США. Соединённые Штаты не выдержат такого конфликта», — заявил он.

Военные США и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По данным CNN, на фоне конфликта с Ираном у США заканчиваются запасы ракет.

Ранее военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что через пять недель у Соединённых Штатов могут закончиться боеприпасы.

