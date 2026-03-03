Экс-агент ЦРУ Джонсон: США не смогут выдержать затяжной конфликт с Ираном

Соединённые Штаты не смогут выдержать затяжной вооружённый конфликт с Ираном, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.
Он уточнил, что у иранской стороны есть преимущество.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Джонсон отметил, что американской стороне «будет нечего противопоставить» стратегии Ирана.
«Иранцы знают, что их стратегия — это затяжной конфликт с США. Соединённые Штаты не выдержат такого конфликта», — заявил он.
Военные США и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
По данным CNN, на фоне конфликта с Ираном у США заканчиваются запасы ракет.
Ранее военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что через пять недель у Соединённых Штатов могут закончиться боеприпасы.