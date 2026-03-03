Не беспокоит: Трамп прокомментировал угрозы Ирана атаковать объекты США

«Нет, это является частью войны. Это часть войны, нравится ли это людям или нет», — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу NewsNation.
Тем временем война на Ближнем Востоке становится все интенсивней. Иран продолжает обстреливать объекты в соседних странах.
Напомним, армия Ирана ударила по базе США в Кувейте и кораблям в Индийском океане.
Кроме того, глава иранского МИД Аракчи заявил, что американские военнослужащие, находящиеся в отелях на территории ближневосточных стран, являются такими же законными целями для Тегерана, как и американские военные базы.
Ранее КСИР заявил, что атаковал беспилотниками 160 военнослужащих США.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше