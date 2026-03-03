Москва
Не беспокоит: Трамп прокомментировал угрозы Ирана атаковать объекты США

Трамп назвал возможные удары Ирана по объектам США частью войны.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что равнодушно относится к угрозам Ирана атаковать американские объекты на Ближнем Востоке и даже объекты на территории США. Американский лидер подчеркнул, что это является неизбежной частью войны.

«Нет, это является частью войны. Это часть войны, нравится ли это людям или нет», — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу NewsNation.

Тем временем война на Ближнем Востоке становится все интенсивней. Иран продолжает обстреливать объекты в соседних странах.

Напомним, армия Ирана ударила по базе США в Кувейте и кораблям в Индийском океане.

Кроме того, глава иранского МИД Аракчи заявил, что американские военнослужащие, находящиеся в отелях на территории ближневосточных стран, являются такими же законными целями для Тегерана, как и американские военные базы.

Ранее КСИР заявил, что атаковал беспилотниками 160 военнослужащих США.

