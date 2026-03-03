Москва
Креатив или перебор? В соцсетях спорят из-за видео релокантки в Ташкенте

Vaib.uz (новости Узбекистана. 3 марта). В социальных сетях распространилось видео с довольно необычным «экспериментом». Релокантка из Украины, которая сейчас проживает в Ташкенте и известна своими хайповыми и эпатажными роликами, опубликовала новое видео. По её словам, она решила «выйти из зоны комфорта».

Источник: Vaib.Uz

На кадрах девушка с большим чемоданом спускается в ташкентское метро и прямо на платформе, среди ожидающих поезд пассажиров, начинает переодеваться якобы готовясь к свиданию. Сразу отметим: ничего откровенного в ролике не демонстрируется.

Тем не менее видео вызвало неоднозначную реакцию пользователей. В комментариях многие осудили поступок, заявив, что подобное поведение не соответствует местным нормам и менталитету.

В то же время нашлись и те, кто поддержал блогершу, отметив, что стране нужны более креативные и смелые люди, готовые экспериментировать и ломать стереотипы.

Обсуждение продолжается. А вы как считаете — это нормальный креатив или всё же перебор?