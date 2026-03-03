Креатив или перебор? В соцсетях спорят из-за видео релокантки в Ташкенте

На кадрах девушка с большим чемоданом спускается в ташкентское метро и прямо на платформе, среди ожидающих поезд пассажиров, начинает переодеваться якобы готовясь к свиданию. Сразу отметим: ничего откровенного в ролике не демонстрируется.
Тем не менее видео вызвало неоднозначную реакцию пользователей. В комментариях многие осудили поступок, заявив, что подобное поведение не соответствует местным нормам и менталитету.
В то же время нашлись и те, кто поддержал блогершу, отметив, что стране нужны более креативные и смелые люди, готовые экспериментировать и ломать стереотипы.
Обсуждение продолжается. А вы как считаете — это нормальный креатив или всё же перебор?