Четверть предложений работы в Омской области предусматривают выезды на вахту

Главным преимуществом вахтовой занятости для омичей остаются высокие зарплаты. Согласно проведенного аналитиками анализа, они в разы превышают аналогичные предложения вакансий, предусматривающих работу в Омской области. По итогам 2025 года медиана предлагаемой заработной платы в вахтовых вакансиях достигла в Омской области 177,9 тысяч рублей. Также отмечается рост «вахтенных» предложений на омском рынке труда — за весь 2025 год на долю таких предложений приходилось 21%, а в 2024 году — 20%.