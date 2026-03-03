Москва
Четверть предложений работы в Омской области предусматривают выезды на вахту

Омичам все чаще предлагают — в качестве применения своих знаний и усилий — выезды за территорию региона.

Источник: Комсомольская правда

Вахтовый метод работы все чаще предлагают жителям региона. Аналитики портала hh.ru выяснили, что на начало 2026 года, 24% от всех предложений о работе в Омской области предполагают вахтовую занятость.

Главным преимуществом вахтовой занятости для омичей остаются высокие зарплаты. Согласно проведенного аналитиками анализа, они в разы превышают аналогичные предложения вакансий, предусматривающих работу в Омской области. По итогам 2025 года медиана предлагаемой заработной платы в вахтовых вакансиях достигла в Омской области 177,9 тысяч рублей. Также отмечается рост «вахтенных» предложений на омском рынке труда — за весь 2025 год на долю таких предложений приходилось 21%, а в 2024 году — 20%.

