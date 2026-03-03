КСИР угрожает сжигать любые суда, проходящие через Ормузский пролив

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке спецподразделение «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) выступило с угрозой сжигать любые суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив. Об этом заявил бригадный генерал КСИР Эбрахим Джабари, сообщает агентство EFE.
«Мы сожжем любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим ни одной капле нефти покинуть этот регион», — сказал Джабари.
Также, по его словам, если потребуется, КСИР готов атаковать трубопроводы в регионе и блокировать вывоз нефти, чтобы поставить противника в затруднительное положение.
«Мы ударим по всем нефтепроводам в регионе и не позволим экспортировать нефть из региона», — добавил Эбрахим Джабари.
Ранее сообщалось, что к границе Ирана стянули головорезов, а КСИР сообщил о полном перекрытии Ормузского пролива.
До этого член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений, высшего совещательного органа Ирана, Мохсен Резаи заявил, что Иран официально остановил торговлю через Ормузский пролив. Однако водоем остается открытым для нефтяных танкеров.
На этом фоне ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что ситуация в Иране может привести к росту цен на российскую нефть.