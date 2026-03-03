Заламывает руки ребенку: инцидент в коррекционном центре Алматы попал на видео

В Instagram-аккаунте @egovpress опубликовали видео инцидента, произошедшего в одном из детских коррекционных центров Алматы. На кадрах видно, как взрослый человек заламывает руки ребенку. Малыш в это время пытается освободиться и кричит.
О случившемся рассказали родители. Детский омбудсмен Алматы Диана Ерлан прокомментировала видеозапись, на которой запечатлен сотрудник центра. По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.
«Я на связи с мамой, предложена поддержка в центре психологической поддержки Алматы, а также в центре по защите прав детей», — написала Ерлан в Stories Instagram.
Корреспондент NUR.KZ направил запрос в департамент полиции города. На момент публикации ответа не поступило.