В Салавате на торги выставили ж/д инфраструктуру: начальная цена — 8 млн рублей

В Башкирии железнодорожный путь продают за 8 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Салавата объявила электронный аукцион по продаже объекта железнодорожной инфраструктуры. На торги выставлен железнодорожный путь длиной 586 метров, расположенный в районе улицы Нуриманова, а также два земельных участка площадью 537 и 536 квадратных метров.

Начальная цена лота — 8 091 052 рубля. Для участия необходимо внести задаток в размере 10% — 809 105,17 рубля.

Торги пройдут на площадке АО «Единая электронная торговая площадка». Заявки принимаются еще почти три недели — до 22 марта.

Участвовать могут физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также компаний из офшорных зон.

