Рособрнадзор вынес предостережения двум вузам Петербурга

В частном вузе была приостановлена лицензия на образовательную деятельность.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба по надзору в сфере образования и образования приняла меры в отношении трех учебных заведений, работающих в Петербурге. Два университета получили официальные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Под внимание попали Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича и ГУАП — Университет аэрокосмического приборостроения.

— Руководству вузов предложили срочно принять меры и наладить соблюдение нормативов в рамках государственного контроля, — следует из информации на сайте ведомства.

Кроме того, Рособрнадзор приостановил действие лицензии на образовательную деятельность частного Дагестанского медицинского стоматологического института. Решение приняли на основании федеральных законов об образовании и о лицензировании — теперь учиться там официально нельзя.