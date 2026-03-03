Рособрнадзор вынес предостережения двум вузам Петербурга

Федеральная служба по надзору в сфере образования и образования приняла меры в отношении трех учебных заведений, работающих в Петербурге. Два университета получили официальные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Под внимание попали Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича и ГУАП — Университет аэрокосмического приборостроения.
— Руководству вузов предложили срочно принять меры и наладить соблюдение нормативов в рамках государственного контроля, — следует из информации на сайте ведомства.
Кроме того, Рособрнадзор приостановил действие лицензии на образовательную деятельность частного Дагестанского медицинского стоматологического института. Решение приняли на основании федеральных законов об образовании и о лицензировании — теперь учиться там официально нельзя.